СМИ допустили отмену карантина по COVID-19 и открытие границ в Китае с 8 января
В Китае 8 января 2023 года отменят карантин по COVID-19 и откроют границы. Об этом 26 декабря сообщила газета South China Morning Post.
По ее данным, местные власти будут лишены права закрывать целые территории в связи с распространением коронавируса.
Отмена карантина и открытие границ будут свидетельствовать об отказе Китая от нулевой терпимости к коронавирусу, которая существовала на протяжении последних трех лет. Вместо этого страна перейдет к жизни с вирусом, отмечает издание.
24 декабря агентство Reuters сообщило, что американский производитель электрокаров Tesla приостановил производство на заводе в Шанхае. По словам источника, работники и поставщики заболели в рамках новой волны COVID-19.
В середине декабря в Китае начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые почти за три года отказались от большинства серьезных ограничений по сдерживанию пандемии.
Эксперты сходятся в том, что к весне страну ждет катастрофический скачок заболеваемости и смертности от COVID-19.