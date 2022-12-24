Reuters сообщило о приостановке производства на заводе Tesla в Шанхае

Американский производитель электрокаров Tesla приостановил производство на заводе в Шанхае. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ и слова двух источников.

На заводе отменили утреннюю смену и объявили, что сотрудники могут уйти на новогодние каникулы. Причины такого решения компания не назвала.

Ранее в этом месяце Reuters сообщило, что производитель намерен приостановить производство Model Y на заводе с 25 декабря по 1 января.

Приостановка производства отмечена на фоне растущей заболеваемости коронавирусом после того, как Китай в начале декабря ослабил политику серьезных ограничений.

По словам одного источника агентства, работники Tesla и поставщики также заболели в рамках новой волны COVID-19. На прошлой неделе завод в Шанхае был сосредоточен на производстве моделей для экспорта, добавил другой собеседник агентства.

Завод в Шанхае, самый важный производственный центр для компании Илона Маска по производству электромобилей, в прошлом году продолжал работать в обычном режиме в последнюю неделю декабря. Закрытие завода в выходные в конце года не является распространенной практикой.

Ранее, 23 декабря, владелец компании Илон Маск пообещал не продавать акции Tesla до 2025 года. Стоимость ценных бумаг компании в последнее время снижалась.

Также в декабре сообщалось, что Tesla планирует сократить производство электромобиля модели Y на заводе в Шанхае из-за того, что спрос на машину не оправдывает ожиданий.

В середине декабря в Китае начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые почти за три года отказались от большинства серьезных ограничений по сдерживанию пандемии.

Эксперты сходятся в том, что к весне страну ждет катастрофический скачок заболеваемости и смертности от COVID-19.