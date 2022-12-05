Tesla сократит производство модели Y в Китае из-за низкого спроса

Компания Tesla планирует сократить производство электромобиля модели Y на своем заводе в Шанхае из-за того, что спрос на машину не оправдывает ожиданий. Об этом 5 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Ожидается, что сокращение производства кроссоверов Model Y на заводе в Шанхае составит 20%. Ранее в Tesla сокращали производство машин в Китае из-за проблем с поставками компонентов, а также локдауна, вызванного очередной вспышкой заболеваемости COVID-19.

Аналитики отметили, что Tesla сталкивается в Китае с усиливающейся конкуренцией со стороны местных автопроизводителей электромобилей, таких как BYD Co. и Guangzhou Automobile Group.

В ноябре 2022 года BYD отчиталась о том, что с начала текущего года демонстрирует рекордные продажи: поставки в ноябре превысили 230 000 машин, включая почти 114 000 чисто электрических моделей. На ситуацию также повлияли вопросы к надежности Tesla.

Завод компании в Шанхае обслуживает в основном внутренний рынок Китая, хотя некоторые автомобили экспортируются в Европу и другие части Азии.

2 декабря Tesla начала поставлять клиентам электрогрузовик Semi. Semi оснащен четырьмя независимыми двигателями на задних осях и может разгоняться до 100 км/ч за 20 секунд и имеет запас хода до 500 миль (805 км). Грузовик оснащен новой архитектурой трансмиссии на 1000 вольт, которая, по словам Илона Маска, будет учитываться при разработке будущих продуктов в Tesla. Semi имеет контроль тяги для предотвращения складывания автопоезда на дороге, рекуперативное торможение для повышения эффективности батареи и автоматическое сцепление для плавного движения по шоссе. Компания планировала запуск нового грузовика в производство еще в 2019 году, однако на фоне пандемии и глобальных проблем с нехваткой комплектующих первый Semi появился на рынке только сейчас.