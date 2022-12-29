США введут обязательное тестирование на коронавирус для прибывших из Китая

Власти США обязали прибывающих из Китая демонстрировать отрицательный тест на коронавирус с 5 января. Об этом сообщает Politico в среду, 28 декабря, со ссылкой на брифинг с представителями администрации американского президента Джо Байдена.

Мера распространяется на всех пассажиров в возрасте от двух лет. Нововведение предполагает, что перед вылетом желающим посетить Соединенные Штаты необходимо предоставить отрицательный результат теста, который был сдан не ранее чем за двое суток до вылета.

Как сообщается, эту меру вводят из-за того, что китайские власти отказались от нулевой терпимости к COVID-19, а рост заболевания растет.

Кроме того, Япония теперь требует отрицательный тест на COVID-19 по прибытии для путешественников из Китая, Малайзия также ввела новые меры по отслеживанию и наблюдению.

26 декабря стало известно, что китайские власти могут отменить карантин с 8 января и открыть границы. По информации газеты South China Morning Post, такие меры будут свидетельствовать об отказе Китая от нулевой терпимости к коронавирусу, которая существовала на протяжении последних трех лет. Вместо этого страна перейдет к жизни с вирусом.

В середине декабря в Китае начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые почти за три года отказались от большинства серьезных ограничений по сдерживанию пандемии.