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США могут ввести новые меры в отношении приезжающих из Китая из-за коронавируса

Bloomberg: США из-за коронавируса могут ввести новые требования к прибывающим из Китая
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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США могут ввести новые требования к прибывающим из Китая из-за вспышки COVID-19 в стране. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в администрации США.

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Отмечается, что Япония теперь требует отрицательный тест на COVID-19 по прибытии для путешественников из Китая, в то время как Малайзия также ввела новые меры по отслеживанию и наблюдению.

«США обдумывают аналогичные шаги, чтобы предотвратить дальнейшее распространение», — говорится в материале.

26 декабря СМИ сообщали, что китайские власти могут отменить карантин с 8 января и открыть границы. По информации газеты South China Morning Post, такие меры будут свидетельствовать об отказе Китая от нулевой терпимости к коронавирусу, которая существовала на протяжении последних трех лет. Вместо этого страна перейдет к жизни с вирусом.

В середине декабря в Китае начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые почти за три года отказались от большинства серьезных ограничений по сдерживанию пандемии.

Эксперты сходятся в том, что к весне страну ждет катастрофический скачок заболеваемости и смертности от COVID-19.

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