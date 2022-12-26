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Китайское ТВ назвало условия въезда в страну с 8 января

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Национальная комиссия здравоохранения Китая 26 декабря заявила, что для въезда в страну после возможной отмены карантина с 8 января 2023 года будет необходим только отрицательный ПЦР-тест, сделанный за двое суток перед прибытием.

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«Лица, прибывающие в Китай, должны пройти ПЦР-тестирование за 48 часов до отъезда. В случае отрицательного результата они смогут въехать в КНР без запроса кода здоровья в посольстве или консульстве», — приводит слова ведомства Центральное телевидение Китая.

В настоящий момент для въезжающих в КНР из-за границы необходимо провести пять дней в централизованном карантине и три дня в домашней изоляции.

Также в Китае отменят обязательный карантин для прибывших из других стран и понизят уровень болезни с категории A до категории B.

«Понижение рейтинга означает, что инфицированные больше не будут изолированы, а их близкие контакты больше не будут отслеживаться», — поясняется в публикации.

Ранее 26 декабря СМИ сообщали, что власти могут отменить карантин с 8 января и открыть границы. По информации газеты South China Morning Post, такие меры будут свидетельствовать об отказе Китая от нулевой терпимости к коронавирусу, которая существовала на протяжении последних трех лет. Вместо этого страна перейдет к жизни с вирусом.

24 декабря агентство Reuters сообщило, что американский производитель электрокаров Tesla приостановил производство на заводе в Шанхае. По словам источника, работники и поставщики заболели в ходе новой волны COVID-19.

В середине декабря в Китае начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые почти за три года отказались от большинства серьезных ограничений по сдерживанию пандемии.

Эксперты сходятся в том, что к весне страну ждет катастрофический скачок заболеваемости и смертности от COVID-19.

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