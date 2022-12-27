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РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Россия и Китай прорабатывают план возобновления наземного пассажирского сообщения между государствами. Об этом 27 декабря заявили в Генконсульстве РФ в Харбине.

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«Насколько нам известно, эти вопросы сейчас уже прорабатываются приграничными с нашей страной региональными китайскими властями», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы дипмиссии.

Уточняется, что Пекин объявил о значительном послаблении противоэпидемических ограничений, в том числе о возобновлении допандемийного уровня работы пассажирского и грузового сообщения на пунктах пропуска.

В Генкосульстве РФ исходят из того, что данный процесс станет поэтапным: в начале 2023 года отменяется карантин для въезжающих из-за границы; постепенно изменятся правила пребывания в КНР для водителей из РФ; будет открыто пассажирское сообщение, возможно, в начале в тестовом режиме на одном из российско-китайских погранпереходов.

Накануне Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что для въезда в страну после возможной отмены карантина с 8 января 2023 года будет необходим только отрицательный ПЦР-тест, сделанный за двое суток перед прибытием. В настоящий момент для въезжающих в КНР из-за границы необходимо провести пять дней в централизованном карантине и три дня в домашней изоляции.

В то же время на фоне отказа Китая от большинства серьезных ограничений по сдерживанию пандемии страну настиг новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Эксперты прогнозируют, что к весне страну ждет катастрофический скачок заболеваемости и смертности от COVID-19.

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