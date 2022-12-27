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Лавров заявил о желании США и НАТО уничтожить Россию

Лавров заявил, что США и НАТО хотят победы «на поле боя» для уничтожения России
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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США и НАТО хотят победы «на поле боя» для уничтожения России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС, опубликованном во вторник, 27 декабря.

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Он отметил, что действия стран коллективного Запада и президента Украины Владимира Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса.

«Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны», — сказал Лавров.

По словам министра, ради достижения этой цели оппоненты готовы на многое.

Лавров отметил, что США стремятся извлечь максимальную выгоду из конфликта в экономическом и военно-стратегическом плане. Кроме того, Штаты пытаются нарушить традиционные связи между Россией и Европой и «еще больше подчинить себе европейских сателлитов», подчеркнул он.

Ранее в этот день Лавров заявил, что киевский режим пытается добиться лобового столкновения России и Североатлантического альянса посредством втягивания стран — членов блока в конфликт на Украине. Министр добавил, что российская сторона не перестанет предупреждать Запад об опасности курса на эскалацию украинского кризиса.

10 декабря генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

8 декабря секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и НАТО планируют в конечном итоге ослабить и уничтожить Россию. По его мнению, помимо этого цель Вашингтона и его союзников ― общий слом архитектуры безопасности в Евразии.

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