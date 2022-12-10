Столтенберг не исключил начала войны между Россией и НАТО из-за Киева
Конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Об этом 10 декабря заявил генеральный секретарь североатлантического союза Йенс Столтенберг.
«Боюсь, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим», ― отметил Столтенберг в интервью норвежскому телеканалу NRK.
Генсек НАТО признал, что в настоящий момент в мире решается судьба Европы и Норвегии. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».
По мнению Столтенберга, обеспечить мир в Европе может только сильная Украина. Он считает, что для этого необходимо дальше поддерживать Киев и продолжать поставки оружия.
Ранее, 9 декабря, президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.
8 декабря секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и НАТО планируют в конечном итоге ослабить и уничтожить Россию. По его мнению, помимо этого, цель Вашингтона и его союзников ― общий слом архитектуры безопасности в Евразии.