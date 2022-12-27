Глава МИД Лавров уличил Киев в намерении добиться лобового столкновения РФ и НАТО

Киевский режим пытается добиться лобового столкновения России и Североатлантического альянса посредством втягивания стран — членов блока в конфликт на Украине. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«В свою очередь, режим пытается еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта в расчете на то, чтобы сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России. Достаточно вспомнить провокацию 15 ноября с падением украинской ракеты ПВО на территории Польши, которую [президент Украины Владимир] Зеленский лживо пытался выдать за российскую», — отметил дипломат в беседе с ТАСС.

По его словам, Вашингтону и Брюсселю «хватило ума» не поддаться на уловку с упавшими ракетами. Однако, отметил дипломат, данный инцидент продемонстрировал, что киевский режим «не остановится ни перед чем».

Лавров добавил, что российская сторона не перестанет предупреждать Запад об опасности курса на эскалацию украинского кризиса.

«С тем контингентом, который они взрастили в Киеве, риск неконтролируемого развития ситуации остается весьма высоким. Важно не допустить катастрофы», — сказал он.

Ранее, 10 декабря, генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

На следующий день, 9 декабря, президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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