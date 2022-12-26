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Захарова назвала украинский закон о нацменьшинствах сегрегацией и проявлением нацизма

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Принятый 13 декабря Верховной радой закон «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» является актом циничного глумления украинских законодателей над правами нацменьшинств в нарушением всех имеющихся обязательств этой страны в рамках профильных организаций, заявила 26 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что закон о нацменьшинствах не внес ничего нового в действующее законодательство о правах и свободах нацменьшинств и не выдерживает никакой критики. Глубокое недовольство документом высказали Венгрия и Румыния, имеющие на Украине крупные общины соотечественников. Там отметили, что закон не проработали должным образом с представителями нацменьшинств, а ранее сформулированные предложения были проигнорированы.

От лица российского МИД Захарова выделила, что положения закона, касающиеся этнических русских на время действующего на Украине военного положения и в течение шести месяцев после его отмены, ограничивают практически все их права и свободы, включая право на мирные собрания, получение финансирования, создание совещательных органов при местных администрациях, участие в международной деятельности.

Она подчеркнула, что именно так выглядят сегрегация и явные проявления нацизма, которые на Украине пытаются закрепить на законодательном уровне. Представитель МИД РФ добавила, что международные и европейские правозащитные организации игнорируют это и закрывают глаза на любые ущемления прав человека, когда речь идет об этнических русских.

«Так проявляется русофобия, о которой мы непрестанно говорим на протяжении длительного времени. К сожалению, ситуация сегодня такова, что бесполезно призывать международные организации делать внушение Киеву и требовать от него выполнения своих правочеловеческих обязательств. Только реализация целей и задач специальной военной операции способна вернуть русским людям и представителям других национальностей на Украине их права свободно говорить на родном языке, получать на нем образование, сохранять свою историческую память и чтить своих героев, восстановить на Украине верховенство закона и уважение прав человека», — резюмировала Захарова.

В середине декабря эксперты оценили инициативы Украины по расширению прав нацменьшинств. Евросоюз ожидал от Киева пересмотра «мовного закона» и предоставления широких прав нацменьшинствам. Это формально и предоставляет новый закон этническим группам.

В марте прошлого года миссия ООН по правам человека зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине. Тогда Мария Захарова указала на обострение проявлений дискриминации и неравенства на Украине. Москва также поприветствовала приведенную в докладе ООН рекомендацию киевским властям принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения.

В последние годы на Украине активно проводится политика украинизации. Так, например, госязык страны уже стал обязательным в разных сферах жизни (медиа, образование, сфера обслуживания и прочие).

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