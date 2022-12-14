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Эксперты оценили инициативы Украины по расширению прав нацменьшинств

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Евросоюз (ЕС) ожидает от Киева пересмотра «мовного закона» и предоставления широких прав нацменьшинствам. Верховная рада 13 декабря приняла во втором чтении закон, который формально может предоставить больше возможностей этническим группам. Стоит ли рассчитывать на это в реальности, разбирались «Известия».

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Самое большое национальное меньшинство Украины — русские. Даже по очень скромным оценкам, русскоязычных в стране минимум треть. А по результатам опроса, проведенного в прошлом году центром «Социальный мониторинг», более половины населения дома говорит на русском. Именно на его искоренение все последние годы и была направлена политика украинизации.

Также на Украине живут венгры, румыны, крымские татары, евреи. Украинизация значительно сказалась и на их жизни. При этом пункт о нацменьшинствах мог попасть в условия по вступлению страны в ЕС с подачи Венгрии. У Будапешта давний конфликт с Киевом из-за положения диаспоры в Закарпатской области — это примерно 150 тыс. человек.

Сейчас в стране действует закон «О национальных меньшинствах» от 1992 года, определяющий их как группы граждан, которые «не являются украинцами и проявляют чувство национального самосознания и общности». Новый документ расширяет трактовку — такие группы «проявляют стремление сберечь и развивать свою языковую, культурную, религиозную самобытность».

Согласно новому документу нацменьшинства имеют право на свободу общественных объединений и мирных собраний, могут участвовать в политической жизни. А также изучать предметы на родном языке без разъяснений, как это будет согласовываться с требованиями действующего закона об образовании.

Возможно, в случае принятия новый закон в некоторой степени удовлетворит Будапешт. Именно венграм предоставят больше свобод, предполагает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«По русскому даже в далекой перспективе никаких послаблений не будет. Всякая попытка пойти в этом вопросе на смягчения наткнется на реакцию националистических сил», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Язык Киев довел: предоставит ли Украина права нацменьшинствам ради вступления в ЕС

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