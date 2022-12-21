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Космонавты проложат дополнительную вентиляцию в «Союз МС-22» на МКС

Космонавты проложат дополнительную вентиляцию в поврежденный «Союз МС-22» на МКС
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Фото: Роскосмос
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Центр управления полетами (ЦУП) поручил космонавту Сергею Прокопьеву проложить дополнительную вентиляцию в корабль «Союз МС-22», в котором произошла утечка из системы охлаждения. Это следует из переговоров экипажа МКС с Землей, которые 21 декабря транслирует сайт NASA.

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Как отметили в ЦУП, у Прокопьева появится работа по прокладке дополнительной вентиляции.

«Радиограмма готова, сейчас мы ее на борт зашлем. В удобное время сегодня просьба ее отработать», — сказал представитель ЦУП.

Ранее в этот день глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что по предварительному заключению специалистов радиатор на космическом корабле «Союз МС-22» мог повредить микрометеорит или космический мусор. По его словам, температура на корабле составляет +27 градусов.

19 декабря Борисов рассказал, что предварительный осмотр поврежденного корабля «Союз МС-22» показал, что отверстие в системе охлаждения корабля меньше миллиметра. Это и привело к разгерметизации.

В первые дни после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигала +40 градусов. После температура стабилизировалась на уровне около +30 градусов.

15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения на корабле «Союз МС-22». Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.

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