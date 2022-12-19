В «Роскосмосе» рассказали о повреждении в системе охлаждения «Союза МС-22»

Предварительный осмотр корабля «Союз МС-22», находящегося в составе Международной космической станции (МКС), показал, что отверстие в системе охлаждения корабля меньше миллиметра. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Предварительный осмотр показал, что там есть маленькая дырочка, где-то 0,8 мм, что и привело к разгерметизации», — сказал Борисов.

Он отметил, что корабль находится в рабочем состоянии. По его словам, к 19 февраля будет подготовлен резервный корабль на замену неисправному. Решение по «Союзу МС-22» будет принято, ориентировочно, до 27 декабря.

«В конце декабря, я думаю, специалисты решат, как будем выходить из данной ситуации», — добавил гендиректор госкорпорации.

Борисов уточнил, что если ситуация будет контролируемая и корабль будет работоспособен, то его используют для штатного возвращения экипажа в марте, как и было запланировано.

Ранее в этот день сообщалось, что специалисты «Роскосмоса» установили точное место повреждения корабля «Союз МС-22». Оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи.

О повреждении на корабле «Союз МС-22» стало известно 15 декабря. Российские космонавты подтвердили утечку из блока охлаждения. Работы по выходу в открытый космос были приостановлены.

В первые дни после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигала +40 градусов. В настоящее время температура стабилизировалась на уровне около +30 градусов.

На следующий день после поломки в NASA рассказали, что испытание двигателей корабля «Союз МС-22» прошло успешно. Там же отметили, что температура и влажность внутри космического судна находятся в допустимых пределах, все системы МКС работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

Корабли семейства «Союз» эксплуатируются в космосе с 1966 года. Сейчас их последняя модификация — «Союз МС» — используется для доставки экипажей на МКС и их возвращения на Землю, а также как средство для экстренной эвакуации космонавтов со станции в случае необходимости.