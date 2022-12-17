«Роскосмос» провел успешное испытание двигателей корабля «Союз МС-22» на МКС

«Роскосмос» провел на МКС успешное испытание двигателей корабля «Союз МС-22». Об этом сообщили в NASA в пятницу, 16 декабря.

Накануне, 15 декабря, работы по выходу в открытый космос были приостановлены из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля.

Новость дополняется.