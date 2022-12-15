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Причиной утечки на «Союзе МС-22» могло стать попадание микрометеорита
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Причиной утечки на «Союзе МС-22» могло стать попадание микрометеорита

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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru/Сергей Корсаков
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Причиной появления утечки на «Союзе МС-22» может быть попадание в радиатор корабля микрометеорита. Об этом 15 декабря сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

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«Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор, возможные последствия — изменения температурного режима приборно-агрегатного отсека корабля «Союз», — отметил Крикалев.

По словам исполнительного директора госкорпорации, сейчас специалисты проводят анализ влияния утечки на приборно-агрегатный отсек, на корабль и смотрят на тепловой баланс.

«Никаких других изменений телеметрических параметров ни корабля «Союз», ни [Международной космической] станции, ни российского, ни американского сегментов не обнаружено, космонавтам ничего не угрожает, работа продолжается и продолжается анализ состояния корабля», — добавил он.

Ранее в этот день стало известно, что выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина был перенесен из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС.

Пресс-служба «Роскосмоса» в свою очередь сообщила, что российские космонавты подтвердили утечку из блока охлаждения. Отмечалось, что факт утечки подтвердился в ходе визуального осмотра, однако все системы МКС в данный момент работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

В тот же день главный редактор портала «Pro космос» Александр Баулин в беседе с «Известиями» предположил, что причинами повреждения обшивки корабля могут быть технический брак или внешнее воздействие. Эксперт предположил, что сначала будет проведен осмотр повреждения, чтобы понять его серьезность.

В крайнем случае, если неисправность критическая, то может быть отдана команда к экстренной эвакуации, добавил Баулин. Тогда порядок на российском сегменте МКС останется поддерживать космонавт Анна Кикина, которая прилетела на Dragon и на нем же должна вернуться.

В прошлый раз космонавты покидали пределы станции и выходили открытый космос 17 ноября. Отмечается, что это было сделано для того, чтобы провести подготовку переноса радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», который используется для проведения научных экспериментов.

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