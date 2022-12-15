Работы по выходу в открытый космос приостановлены из-за разгерметизации корабля «Союз»

Работы по выходу в открытый космос приостановлены из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. Об этом стало известно в четверг, 15 декабря.

«Принято решение о прекращении работ и обратном шлюзовании», — сказал специалист Центра управления полетами в ходе переговоров с космонавтами, трансляцию которых ведет NASA.

В переговорах выяснилось, что внутри корабль остается герметичным. В NASA отметили, что экипажу МКС ничего не угрожает.

«Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции по российской программе отменен по техническим причинам», — сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Также сообщается, что выход в открытый космос корабля «Союз МС-22» откладывается во второй раз. Он был запланирован на 25 ноября, однако был перенесен на 15 декабря из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

Прокопьев и Петелин уже выходили в открытый космос для подготовки модуля «Наука», который используется для проведения научных экспериментов, 17 ноября. Они проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут.