Космонавты РФ Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Трансляцию выхода вел «Роскосмос» в четверг, 17 ноября.

Космонавты вышли в открытый космос для подготовки переноса радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», который используется для проведения научных экспериментов.

В космосе Прокопьев и Петелин проведут около семи часов. За это время с помощью робота-манипулятора планируется подготовить к переносу радиатор. Он нужен, чтобы снимать дополнительные тепловые нагрузки с модуля «Наука» во время научных экспериментов. Перенос радиатора состоится во время одного из следующих выходов в открытый космос при помощи робота-манипулятора ERA.

Космонавты также установили блокиратор на грузовую стрелу, по которой члены экипажа могут перемещаться между модулями «Заря» и «Поиск», развернули средство крепления крупногабаритных объектов (СККО) на модуле «Наука».

Это 65-й российский выход в рамках проекта МКС и седьмой в 2022 году. Для Дмитрия Петелина это первый выход в открытый космос, для Сергея Прокопьева уже третий.

8 ноября «Роскосмос» сообщил, что российский космонавт Андрей Федяев отправится на американском корабле Crew Dragon к МКС в феврале 2023 года. Вместе с Федяевым на борту будут астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).