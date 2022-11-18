Космонавты Прокофьев и Петелин вернулись на МКС после работы в открытом космосе
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Международную космическую станцию (МКС) после выхода в открытый космос. Об этом сообщил «Роскосмос» в пятницу, 18 ноября.
«Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут: они подготовили радиатор для дооснащения модуля «Наука», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
Космонавты вышли в открытый космос для подготовки переноса радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», который используется для проведения научных экспериментов.
Им удалось вакуумировать гидравлические контуры дополнительного радиационного теплообменника и демонтировать шесть стяжек с него.
Космонавты также установили блокиратор на грузовой стреле, благодаря которой члены экипажа могут перемещаться между модулями «Заря» и «Поиск». Также на «Науке» были смонтированы средства крепления крупногабаритных объектов.
Ранее, 17 ноября, стало известно, что Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос для подготовки модуля «Наука» к экспериментам.
Это 65-й российский выход в рамках проекта МКС и седьмой в 2022 году. Для Дмитрия Петелина это первый выход в открытый космос, для Сергея Прокопьева уже третий.