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«Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки корабля «Союз МС-22»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Повреждена обшивка корабля «Союз МС-22», космонавты подтвердили утечку из блока охлождения, сообщила 15 декабря пресс-служба «Роскосмоса» в своем официальном Telegram-канале.

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«По предварительной информации, в четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22». Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента Международной космической станции Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным», — указано в сообщении.

Как сообщает «Роскосмос», в данный момент все системы МКС работают в штатном режиме, а экипаж станции находится в безопасности.

«После анализа ситуации будет принято решение по дальнейшим действиям как специалистов на Земле, так и членов экипажа российского сегмента МКС», — сообщили в госкорпорации.

Ранее в этот день стало известно о том, что работы по выходу в открытый космос приостановлены из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. В «Роскосмосе» также рассказали о том, что выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС был отменен.

Выход в открытый космос откладывается уже второй раз. Ранее, в конце ноября, в «Роскосмосе» сообщали, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина пришлось отложить из-за возникших неполадок со скафандром. В ведомстве рассказали, что при подготовке к выходу была обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из них.

Изначально выход Прокопьева и Петелина в открытый космос был запланирован на 25 ноября, затем его перенесли на 15 декабря. Он должен был начаться в 5:20 мск.

Космонавты уже выходили в открытый космос для подготовки модуля «Наука», который используется для проведения научных экспериментов, 17 ноября. Они проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут.

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