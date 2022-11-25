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Работы по выходу в космос космонавтов РФ прекращены из-за неполадок со скафандром

«Роскосмос»: при подготовке к выходу в открытый космос обнаружены неполадки в одном из скафандров
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Фото: Global Look Press/NASA
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«Роскосмос» принял решение прекратить работы по подготовке к новому выходу космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос из-за возникших неполадок со скафандром. Об этом сообщается 25 ноября на сайте госкорпорации.

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«При подготовке скафандров к выходу по российской программе МКС (ВКД-56) обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу в открытый космос», — отмечено в заявлении.

В настоящее время специалисты анализируют причины произошедшей нештатной ситуации. Дата следующего выхода в открытый космос, после того как запланированный на 25 ноября не состоялся, будет определена после выявления поломки.

Ранее, 18 ноября, российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Международную космическую станцию (МКС) после выхода в открытый космос. Космонавты выходили в открытый космос для подготовки переноса радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», который используется для проведения научных экспериментов.

Это был уже 65-й российский выход в рамках проекта МКС и седьмой в 2022 году. Для Петелина это был первый выход в открытый космос, а для Прокопьева — уже третий.

22 ноября начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) Максим Харламов сообщил, что ЦПК подготовил предложение по набору в отряд космонавтов в следующем году, в ближайшее время оно будет направлено в «Роскосмос». По словам Харламова, отбор предлагается начать в 2023 году. Для пополнения отряда космонавтов могут быть отобраны как четыре человека, так и шесть, в соответствии с расчетом потребностей.

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