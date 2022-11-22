ЦПК сформировал предложение по новому набору космонавтов

Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) подготовил предложение по набору в отряд космонавтов в следующем году, в ближайшее время оно будет направлено в «Роскосмос». Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил начальник ЦПК Максим Харламов.

«У нас есть согласованная с «Роскосмосом» методика разработки, представления и содержания такого предложения. В соответствии с этой методикой предложение подготовлено и в ближайшее время будет направлено на рассмотрение в госкорпорацию», — заявил он в беседе с ТАСС.

По словам Харламова, отбор предлагается начать в 2023 году. Для пополнения отряда космонавтов могут быть отобраны как четыре человека, так и шесть, в соответствии с расчетом потребностей. Однако этот вопрос будет рассматриваться на межведомственной комиссии, которая принимает решения о начале отбора, уточнил он.

Харламов предположил, что набор будет объявлен не раньше лета.

Ранее, 17 ноября, российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос для подготовки модуля «Наука» к экспериментам. Они проработали за бортом Международной космической станции (МКС) 6 часов 25 минут.

Это 65-й российский выход в рамках проекта МКС и седьмой в 2022 году. Для Дмитрия Петелина это первый выход в открытый космос, для Сергея Прокопьева уже третий.

В январе Самарский университет имени Королева и Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина договорились о создании в Самаре региональной системы подготовки кандидатов на отбор в отряд космонавтов и о проведении совместных экспериментов на МКС.