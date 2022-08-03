«Космический мусор может нести угрозу жизни людей на МКС»

В России создают новую систему контроля за пространством вокруг Земли, которая позволит отслеживать риски столкновений на орбите, предупредит о приближении опасных астероидов и комет и будет фиксировать перемены космической погоды. В интервью «Известиям» гендиректор Центрального НИИ машиностроения (ЦНИИмаш, головная научная организация «Роскосмоса») Сергей Коблов в подробностях рассказал о возможностях создаваемой структуры и о том, для чего она понадобилась. Топ-менеджер также пояснил, из-за чего на орбите всё больше мусора, почему космические корабли могут оказаться беззащитны перед осколком размером с небольшой камень и чем астрономов раздражает деятельность компании Илона Маска.

«Астрономы жалуются на засилье аппаратов Starlink»

— Сергей Владимирович, в последнее время проблема космического мусора нарастает год от года. Почему?

— Человечество всё активнее осваивает околоземное космическое пространство, на различных орбитах появляется всё больше космических аппаратов, причем как действующих, так и уже выведенных из эксплуатации . Они иногда сталкиваются между собой, распадаясь на фрагменты, которые зачастую образуют облака осколков и несут угрозу действующим аппаратам и орбитальным станциям . Но если потеря автоматического аппарата — это в первую очередь удар по финансам, то столкновение таких объектов с Международной космической станцией или пилотируемым кораблем приводит к тому, что космический мусор может нести угрозу жизни людей .

Фото: пресс-служба ЦНИИмаш Гендиректор ЦНИИмаша Сергей Коблов

— Насколько быстро растет количество мусора вокруг Земли?

— С 1957 года , когда в космосе появился первый искусственный спутник Земли ПС-1, и до 2006-го было идентифицировано менее 10 тыс. различных объектов вокруг Земли . Но затем их число стало быстро расти и сегодня превышает 25 тыс .

— Почему темпы роста так ускорились?

— Во-первых, как я уже говорил, растет число самих запусков . Всё больше стран становятся космическими державами, а те, кто давно имеют подобный статус, увеличивают количество пусков. Во-вторых, в последние годы набирают обороты проекты многоспутниковых группировок. На засилье аппаратов Starlink (спутниковая система компании Space X, которая будет обеспечивать интернет-связь. — «Известия») уже давно жалуются астрономы — у них возникает так называемая проблема чистого и спокойного неба, ведь засветка от аппаратов снижает точность наблюдений телескопами . И это при том, что развертывание группировки еще далеко до завершения. И, в-третьих, чем больше неуправляемых объектов в пространстве, тем выше вероятность их столкновения .

— Разве космические аппараты не защищают от столкновения с обломками?

— Безусловно, все автоматические космические аппараты, орбитальные станции и пилотируемые корабли оснащены защитными экранами . Более того, специалисты, в том числе ученые АО «ЦНИИмаш», постоянно работают над созданием новых способов и методов защиты.

Но могут возникнуть ситуации, при которых никакая защита не поможет . Одно дело, если осколок пролетает по касательной, при относительно небольшой разнице в скорости, а другое, если они летят встречными курсами. На видеозаписях из космоса кажется, что корабли летят очень плавно, хотя на самом деле в этот момент они мчатся со скоростью около 8 км/с в секунду. А скорость космического мусора или тех же микрометеороидов может достигать 15 км/с. Для сравнения: скорость пули составляет 300–800 м/с, рекорд — 1,4 км/с. А теперь представьте, что навстречу МКС, летящей со скоростью почти 8 км/с, летит «камешек» со скоростью 15 км/с. Тут никакая защита не поможет, мы же не можем корабли закрывать стальными плитами толщиной в кулак.

«Мы сможем лучше контролировать ситуацию с космическим мусором»

— Как решать проблему с мусором и ростом числа аппаратов на орбите?

— Уводить аппараты и корабли от столкновения.

Ряд материалов, посвященных тематике космического мусора, АО «ЦНИИмаш» представит на «Армии-2022». Наш институт уже не первый раз будет представлен на форуме в составе объединенной экспозиции госкорпорации «Роскосмос».

Прежде всего мы должны понимать, откуда может исходить угроза, а для этого нам нужна система контроля. На протяжении последних пяти лет в России функционирует Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве — АСПОС ОКП . В том виде, в котором она задумывалась, система успешно решает поставленные задачи, но нужно двигаться вперед и создавать новые .

— Насколько я понимаю, речь идет о «Млечном пути» — в начале этого года бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утвердил концепцию создания системы, и специалисты ЦНИИмаша занимаются реализацией проекта. Расскажите о нем.

— «Млечный путь» позволит обеспечить комплексный мониторинг состояния околоземного космического пространства (ОКП) . Благодаря системе мы сможем лучше контролировать ситуацию с космическим мусором и действующими аппаратами, электромагнитную обстановку для космических радиолиний, космическую погоду, потенциально опасные для Земли малые небесные тела — астероиды и кометы .

— Мониторинг будут вести с помощью телескопов? Где их установят?

— Система «Млечный путь» должна обеспечить глобальный и непрерывный мониторинг, поэтому предполагается размещение наземных средств, в том числе и телескопов, не только на территории России, но и за рубежом . О конкретной географии размещения наземных комплексов говорить пока преждевременно, но в идеале они должны создаваться на территории как стран Южной Америки, так и на Ближнем Востоке, в Азии и других регионах планеты . При определении мест размещения будут учитываться эксплуатационные, экономические и политические факторы.

«Просчитывать угрозы из космоса раньше, быстрее и точнее»

— Зачем создавать новую систему, если есть АСПОС ОКП?

— АСПОС ОКП позволяет наблюдать примерно 11 тыс. космических объектов размером 25–30 см на орбитах с высотами более 3 тыс. км. В низкоорбитальной области технические возможности системы ограничены и обеспечивают лишь эпизодическое получение измерительной информации по небольшому количеству космических объектов размером 15–20 см. «Млечный путь» должен обеспечить устойчивый контроль техногенных космических объектов размером 5–7 см на высотах до 2,5 тыс. км, размером 10–15 см на высотах 2,5–45 тыс. км и размером от 0,5–1 м на высотах более 45 тыс. км. «Млечный путь» будет в разы эффективнее прежней системы.

— В чем отличие «Млечного пути» от АСПОС ОКП с точки зрения техники?

— Если коротко, то мы увеличим количество наземных станций и добавим космические аппараты мониторинга околоземного пространства и малых небесных тел .

— Будет ли система рассчитывать вероятность столкновения мусора с космическими объектами — спутниками, орбитальной станцией?

— Расчет вероятности столкновения защищаемых космических аппаратов и орбитальных станций с различными объектами проводится и сегодня средствами АСПОС ОКП. Естественно, что более современный и расширенный набор средств мониторинга, методов обработки информации, планируемый в составе системы «Млечный путь», позволит поднять эту работу на качественно иной уровень . Проще говоря, мы сможем просчитывать угрозы из космоса раньше, быстрее и точнее.

— Планируется ли в рамках системы создать аппараты, которые будут бороться с космическим мусором (уничтожать, сжигать, сталкивать с орбиты)?

— Нет, «Млечный путь» — информационно-аналитическая система. Она должна обеспечивать потребителей оперативной, достоверной, точной информацией об обстановке вокруг Земли, помогать прогнозировать ее развитие, выявлять опасные ситуации, вырабатывать предложения и рекомендации по их парированию и снижению рисков. Борьба с космическим мусором, его удаление из околоземного пространства — принципиально важная задача, но ее реализация относится к компетенции других систем.

— Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказывал о том, что в будущем систему планируют модернизировать для мониторинга астероидов и комет. Идут ли работы в этом плане?