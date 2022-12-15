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Эксперт назвал возможные причины повреждения обшивки корабля «Союз МС-22»

Эксперт Баулин: брак или внешнее воздействие могут быть причинами повреждения обшивки корабля «Союз МС-22»
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Фото: Роскосмос
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Технический брак или внешнее воздействие могут быть причинами повреждения обшивки российского корабля «Союз МС-22». Об этом 15 декабря «Известиям» сообщил главный редактор портала «Pro космос» Александр Баулин.

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Ранее в этот день пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что российские космонавты подтвердили утечку из блока охлаждения. Отмечалось, что факт утечки подтвердился в ходе визуального осмотра, однако все системы МКС в данный момент работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает. Однако выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, который был запланирован на сегодня, был перенесен.

«Насколько я помню, у «Союзов» никогда не было поломок контура охлаждения. Возможные причины — технический брак и внешнее воздействие. Дальше уже возможны только спекуляции. Например, поломка совпала с максимумом метеорного потока Геминиды. Хотя и без них на орбите хватает космического мусора. Он, конечно, отслеживается, но мы не можем видеть мелкие части космического мусора, а вред нанести они вполне могут», — сказал Баулин.

Эксперт предположил, что сначала будет проведен осмотр повреждения, чтобы понять его серьезность.

«Если его можно устранить — заделают и продолжат работу. Так заканчивается подавляющее большинство поломок, потому что все системы на космических кораблях дублируются. Напомню, «Союз» удачно приземлился после обнаружения отверстия в бытовом отсеке», — сказал он.

В крайнем случае, если неисправность критическая, то может быть отдана команда к экстренной эвакуации, добавил Баулин. Тогда порядок на российском сегменте МКС останется поддерживать космонавт Анна Кикина, которая прилетела на Dragon и на нем же должна вернуться.

Ранее в этот день стало известно, что выход в открытый космос российских космонавтов был приостановлен из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС.

Выход россиян в открытый космос откладывается уже второй раз. До этого, в конце ноября, госкорпорация сообщала, что из-за проблем со скафандром выход в открытый космос для Прокопьева и Петелина пришлось перенести. В «Роскосмосе» пояснили, что во время подготовки космонавты заметили то, что работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров работает не в штатном режиме.

Изначально выход Прокопьева и Петелина в открытый космос был запланирован на 25 ноября, затем его перенесли на 15 декабря. Он должен был начаться в 5:20 мск.

В прошлый раз космонавты покидали пределы станции и выходили открытый космос 17 ноября. Отмечается, что это было сделано для того, чтобы провести подготовку переноса радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», который используется для проведения научных экспериментов.

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