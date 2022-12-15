Экстренный выход: приведет ли поломка «Союза» к эвакуации экипажа МКС

Причиной нарушения работы системы терморегуляции «Союза МС-22», пристыкованного к МКС, может быть столкновение с микрометеоритом или космическим мусором , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Впрочем, не исключены и внутренние поломки или брак техники, допустили они. В худшем случае экипаж нужно будет экстренно эвакуировать со станции, а в лучшем — лишь наблюдать за температурой систем и приборов. По информации «Роскосмоса», сейчас все системы МКС и «Союза» работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

Орбитальная квартира

По предварительной информации, в четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22» . Сейчас все системы МКС и судна работают в штатном режиме, экипаж в безопасности, сказано в сообщении «Роскосмоса». Как действовать дальше, решат после анализа ситуации.

«Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности», — указано в сообщении «Роскосмоса».

Экстренный выход Фото: Роскосмос

Космонавт Анна Кикина сделала фото и видео внешней поверхности корабля — специалисты на Земле изучают эти изображения.

Причиной внештатной ситуации может быть то, что в корабль врезался микрометеорит или космический мусор , заявил «Известиям» эксперт по космосу Дмитрий Струговец. Также он не исключил варианта повреждения системы терморегулирования изнутри — например, из-за высокого давления .

— Ситуация аналогичная разрыву батареи в квартирах — либо кто-то сильно ударил с внешней стороны, либо что-то произошло внутри, — привел аналогию эксперт.

Ситуация SOS?

У «Союзов» еще не было поломок контура охлаждения , рассказал «Известиям» главный редактор портала «Pro космос» Александр Баулин. Вероятные причины повреждений — технический брак и внешнее воздействие, считает он.

— Дальше уже возможны только спекуляции. Например, поломка совпала с максимумом метеорного потока Геминиды . Хотя и без них на орбите хватает космического мусора , — сообщил он.

Что касается дальнейшего развития ситуации, в худшем случае может потребоваться экстренная эвакуация экипажа с МКС , допустил Дмитрий Струговец.

— Станция летает вокруг Земли, попадая то в тень, где температура опускается до -150 градусов, то в зону освещения, где до +150 . Но как потеря внешнего контура терморегулирования скажется на работе аппаратуры корабля «Союз», мне неизвестно, — подчеркнул эксперт.

Экстренный выход Фото: Роскосмос

Как долго будут устранять аварию, зависит от типа поломки. Возможно, потребуется выход в открытый космос, как в ситуации с отверстием в корпусе корабля в 2018 году, отметил Дмитрий Струговец. Но сейчас, судя по показаниям приборов, они работают нормально, без перегрева, указал эксперт. Соответственно, и в экстренной эвакуации экипажа необходимости нет. Возможно, не придется предпринимать вообще никаких действий, а только дополнительно отслеживать температуру систем и приборов, не исключил он.

— Думаю, сначала осмотрят повреждение, чтобы понять, насколько оно серьезно. Если его можно устранить — заделают и продолжат работу. Так заканчивается подавляющее большинство поломок, потому что все системы на космических кораблях дублируются, — подчеркнул Александр Баулин.

Если неисправность окажется критической и команду эвакуируют, большинство экспериментов будут приостановлены — потребуется преждевременный запуск нового пилотируемого корабля с новым экипажем , указали эксперты.

— Вся программа полета на полугодовую экспедицию будет сорвана, — отметил Дмитрий Струовец.

Разгерметизация на «Союзе» не опасна для станции, но дальнейшая работа самого корабля под вопросом , уверен эксперт в области космонавтики Иван Моисеев. Вероятно, система терморегулирования сейчас не работает — это значит, что нужно прятать корабль от солнца, чтобы не допустить перегрева в отдельных частях, считает специалист.

Экстренный выход Фото: Роскосмос

— Возможное повышение температуры не опасно для человека, но способно спровоцировать выход из строя какой-то электроники . Станция и корабль связаны между собой через стыковочный узел. Между ними есть связь по газоснабжению и электронике, но, чтобы поврежденния внешнего контура никак не повлияет на происходящие на станции, — отметил он.

Впрочем, как подчеркнули эксперты, поломки на МКС случаются гораздо чаще, чем об этом узнает общественность, так как речь идет о технике, которая работает в экстремальных условиях.