«Роскосмос» установил точное место повреждения «Союза МС-22»

Специалисты «Роскосмоса» установили точное место повреждения корабля «Союз МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС). Об этом 19 декабря сообщило «РИА Новости».

«Установлено точное место повреждения корпуса приборно-агрегатного отсека на корабле «Союз МС-22». Повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи», — рассказал источник агентства.

О повреждении обшивки корабля «Союз МС-22» стало известно 15 декабря. Российские космонавты подтвердили утечку из блока охлаждения. Работы по выходу в открытый космос были приостановлены. Температура в жилом отсеке корабля составила около 30 °C.

Тем же днем в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассказали об успешном испытании двигателей корабля «Союз МС-22». Температура и влажность внутри космического судна находились в допустимых пределах, все системы МКС работали нормально и экипажу станции ничего не угрожало.

17 декабря в госкорпорации «Роскосмос» рассказали об обстановке на МКС: космонавты готовились к выходным, занимаясь хозяйственно-бытовой деятельностью.

На следующий день появилась информация о сроках отправки корабля-спасателя к МКС. Для замены поврежденного корабля «Союз МС-22» на «Союз» «Роскосмосу» понадобится около месяца.

Также в госкорпорации сообщили о снижении температуры на «Союзе МС-22». Она находилась в заданных пределах.