«Роскосмос» заявил о снижении температуры в поврежденном «Союз МС-22»

В пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-22» снижается температура, сообщил «Роскосмос» в воскресенье, 18 декабря.

«Температура в пилотируемом корабле «Союз МС-22» снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах», — подчеркнула пресс-служба государственной корпорации в Telegram-канале.

15 декабря стало известно о повреждении обшивки корабля «Союз МС-22». Российские космонавты подтвердили утечку из блока охлаждения. Работы по выходу в открытый космос были приостановлены. Температура в жилом отсеке корабля составила около 30 °C.

Тем же днем в NASA рассказали об успешном испытании двигателей корабля «Союз МС-22». Температура и влажность внутри космического судна находятся в допустимых пределах, все системы МКС работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

17 декабря в госкорпорации «Роскосмос» рассказали об обстановке на МКС: космонавты готовились к выходным, занимаясь хозяйственно-бытовой деятельностью. 18 декабря начнется обследование «Союза МС-22» роботизированной рукой-манипулятором Canadarm2.

18 декабря появилась информация о сроках отправки корабля-спасателя к МКС. Для замены поврежденного корабля «Союз МС-22» на «Союз» «Роскосмосу» понадобится около месяца.