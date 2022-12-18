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«Роскосмос» заявил о снижении температуры в поврежденном «Союз МС-22»

«Роскосмос»: температура в поврежденном корабле «Союз МС-22» снижается благодаря специалистам
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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru/Сергей Корсаков
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В пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-22» снижается температура, сообщил «Роскосмос» в воскресенье, 18 декабря.

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«Температура в пилотируемом корабле «Союз МС-22» снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах», — подчеркнула пресс-служба государственной корпорации в Telegram-канале.

15 декабря стало известно о повреждении обшивки корабля «Союз МС-22». Российские космонавты подтвердили утечку из блока охлаждения. Работы по выходу в открытый космос были приостановлены. Температура в жилом отсеке корабля составила около 30 °C.

Тем же днем в NASA рассказали об успешном испытании двигателей корабля «Союз МС-22». Температура и влажность внутри космического судна находятся в допустимых пределах, все системы МКС работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

17 декабря в госкорпорации «Роскосмос» рассказали об обстановке на МКС: космонавты готовились к выходным, занимаясь хозяйственно-бытовой деятельностью. 18 декабря начнется обследование «Союза МС-22» роботизированной рукой-манипулятором Canadarm2.

18 декабря появилась информация о сроках отправки корабля-спасателя к МКС. Для замены поврежденного корабля «Союз МС-22» на «Союз» «Роскосмосу» понадобится около месяца.

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