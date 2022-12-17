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В «Роскосмосе» рассказали о текущей обстановке на МКС

«Роскосмос»: космонавты готовятся к выходным, сегодня экипаж занят хозяйственно-бытовой деятельностью
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Фото: t.me/roscosmos_gk
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В государственной корпорации «Роскосмос» рассказали о том, какая обстановка сохраняется на Международной космической станции (МКС) 17 декабря.

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«Сегодня экипаж на станции занят хозяйственно-бытовой деятельностью: космонавты заняты плановой уборкой станции, после обеда Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина вступят в заслуженные выходные, которые продлятся до утра понедельника», — говорится в сообщении, обнародованном в Telegram-канале «Роскосмоса».

Пресс-служба госкорпорации отмечает, что температурный режим на борту всего корабля «Союз МС-22» 28–30 градусов. «Безопасности и комфорту экипажа ничего не угрожает», — отмечает «Роскосмос».

Накануне в NASA рассказали об успешном испытании двигателей корабля «Союз МС-22», в котором была зафиксирована утечка из внешнего контура охлаждения. Температура и влажность внутри космического судна находятся в допустимых пределах. 18 декабря начнется обследование «Союза МС-22» роботизированной рукой-манипулятором Canadarm2.

15 декабря стало известно о повреждении обшивки корабля «Союз МС-22». Российские космонавты подтвердили утечку из блока охлаждения. Работы по выходу в открытый космос были приостановлены. Факт утечки подтвердился в ходе визуального осмотра, все системы МКС в данный момент работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

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