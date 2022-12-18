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Источник рассказал о сроках отправки корабля-спасателя к МКС

«Роскосмосу» потребуется около месяца на отправку к МКС корабля-спасателя «Союза МС-23»
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Фото: t.me/roscosmos_gk
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Государственной корпорации «Роскосмос» потребуется примерно месяц для ускоренной отправки на МКС корабля «Союз» взамен поврежденного корабля «Союз МС-22». Таким прогнозом в воскресенье, 18 декабря, поделился информированный источник «РИА Новости».

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«Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию «Союза МС-23» в связи с аварией на «Союзе МС-22» пока не принималось. В случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца», — сказал он.

Источник также уточнил, что на данный момент на Байконуре находятся два корабля — «Союз МС-23» и «Союз МС-24».

15 декабря стало известно о повреждении обшивки корабля «Союз МС-22». Российские космонавты подтвердили утечку из блока охлаждения. Работы по выходу в открытый космос были приостановлены.

На следующий день в NASA рассказали об успешном испытании двигателей корабля «Союз МС-22». Температура и влажность внутри космического судна находятся в допустимых пределах, все системы МКС работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

17 декабря в госкорпорации «Роскосмос» рассказали об обстановке на МКС: космонавты готовились к выходным, занимаясь хозяйственно-бытовой деятельностью. 18 декабря начнется обследование «Союза МС-22» роботизированной рукой-манипулятором Canadarm2.

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