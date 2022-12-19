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В «Роскосмосе» сообщили о стабилизации температуры на корабле «Союз МС-22»

«Роскосмос»: температура в проблемном отсеке корабля «Союз МС-22» достигала +40 градусов
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Фото: «Роскосмос»
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Температура в приборно-агрегатном отсеке на корабле «Союз МС-22» в составе Международной космической станции (МКС) в первые дни после повреждения системы охлаждения достигала +40 градусов. Однако сейчас температура стабилизировалась, сообщили в понедельник, 19 декабря, в пресс-службе «Роскосмоса».

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«В первые дни после повреждения по причине проводившихся тестов систем температура в жилом объеме корабля «Союз МС-22» достигала +30 градусов, в его приборно-агрегатном отсеке — +40 градусов, однако в последние дни с отключением систем корабля температура в его отсеках стабилизировалась на уровне около +30 градусов», — пояснили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» также рассказали, что ситуация с повреждением радиатора никак не сказалась на экипаже корабля. Нужно ли отправлять на МКС беспилотный корабль-спасатель на замену «Союза МС-22», решит спецкомиссия.

Ранее в этот день день сообщалось, что специалисты «Роскосмоса» установили точное место повреждения корабля «Союз МС-22». Оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи.

Накануне в госкорпорации сообщили, что температура на «Союзе МС-22» снижается, оставаясь в заданных пределах. Тогда же появилась информация о сроках отправки корабля-спасателя к МКС. Отмечалось, что для замены поврежденного корабля понадобится около месяца.

О повреждении на корабле «Союз МС-22» стало известно 15 декабря. Российские космонавты подтвердили утечку из блока охлаждения. Работы по выходу в открытый космос были приостановлены.

На следующий день в NASA рассказали об успешном испытании двигателей корабля «Союз МС-22». Там же отметили, что температура и влажность внутри космического судна находятся в допустимых пределах, все системы МКС работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

Корабли семейства «Союз» эксплуатируются в космосе с 1966 года. Сейчас их последняя модификация — «Союз МС» — используется для доставки экипажей на МКС и их возвращения на Землю, а также как средство для экстренной эвакуации космонавтов со станции в случае необходимости.

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