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«Роскосмос» назвал попадание микрометеорита вероятной причиной ЧП на «Союзе МС-22»
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«Роскосмос» назвал попадание микрометеорита вероятной причиной ЧП на «Союзе МС-22»

Глава «Роскосмоса» Борисов: по предварительному заключению радиатор на «Союзе МС-22» мог повредить микрометеорит или космический мусор
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что по предварительному заключению радиатор на космическом корабле «Союз МС-22» мог повредить микрометеорит или космический мусор. Об этом он сообщил 21 декабря.

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«Повреждения оказались внешнего контура, по всей видимости либо микрометеорит, либо космический мусор, но пока это предварительное заключение нашей комиссии, могло повредить радиатор, что и привело к утечке охлаждающей жидкости», — рассказал Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что на сегодняшний день нет никаких опасений за жизнь экипажа. Температура на корабле составляет +27 градусов. По словам главы «Роскосмоса», стабилизации удалось достичь за счет протянутых воздуховодов и вентиляторов, которые поддерживают температуру.

15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи на корабле «Союз МС-22». Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы по выходу в открытый космос были приостановлены.

В первые дни после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигала +40 градусов. После температура стабилизировалась на уровне около +30 градусов.

На следующий день после поломки в NASA рассказали, что испытание двигателей корабля прошло успешно. Там же отметили, что температура и влажность внутри космического судна находятся в допустимых пределах, все системы МКС работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

19 декабря Борисов рассказал, что предварительный осмотр поврежденного корабля «Союз МС-22» показал, что отверстие в системе охлаждения корабля меньше миллиметра. Это и привело к разгерметизации.

Он указал, что корабль находится в рабочем состоянии. По его словам, к 19 февраля будет подготовлен резервный корабль на замену неисправному.

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