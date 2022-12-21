«Роскосмос» назвал попадание микрометеорита вероятной причиной ЧП на «Союзе МС-22»

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что по предварительному заключению радиатор на космическом корабле «Союз МС-22» мог повредить микрометеорит или космический мусор. Об этом он сообщил 21 декабря.

«Повреждения оказались внешнего контура, по всей видимости либо микрометеорит, либо космический мусор, но пока это предварительное заключение нашей комиссии, могло повредить радиатор, что и привело к утечке охлаждающей жидкости», — рассказал Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что на сегодняшний день нет никаких опасений за жизнь экипажа. Температура на корабле составляет +27 градусов. По словам главы «Роскосмоса», стабилизации удалось достичь за счет протянутых воздуховодов и вентиляторов, которые поддерживают температуру.

15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи на корабле «Союз МС-22». Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы по выходу в открытый космос были приостановлены.

В первые дни после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигала +40 градусов. После температура стабилизировалась на уровне около +30 градусов.

На следующий день после поломки в NASA рассказали, что испытание двигателей корабля прошло успешно. Там же отметили, что температура и влажность внутри космического судна находятся в допустимых пределах, все системы МКС работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

19 декабря Борисов рассказал, что предварительный осмотр поврежденного корабля «Союз МС-22» показал, что отверстие в системе охлаждения корабля меньше миллиметра. Это и привело к разгерметизации.

Он указал, что корабль находится в рабочем состоянии. По его словам, к 19 февраля будет подготовлен резервный корабль на замену неисправному.