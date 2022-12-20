В США забили тревогу из-за «вторжения» в страну мигрантов

Миграционный кризис на юге США становится крупной проблемой для властей США, заявил 20 декабря в эфире телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон.

Он рассказал о том, что из-за того, что южная граница США стала открытой для мигрантов и ее никто не охраняет, в страну хлынул поток нелегальных мигрантов из огромного количества стран. Ведущий отметил, что одним из самых пострадавших городов от этого решения стал Эль-Пасо.

«За последний год нелегальная иммиграция в Эль-Пасо выросла более чем на 280% — сотни тысяч иностранцев устремляются в страну без работы, без гроша в кармане, анонимно. Что произошло дальше? Вы знаете, что произошло дальше: самая предсказуемая катастрофа в мире. Преступность зашкаливала. Социальная сплоченность рухнула. Результаты тестов в местных школах резко упали, и город начал разваливаться. Люди, выросшие в Эль-Пасо, начали массово уезжать», — отметил Карлсон.

Он также обвинил власти штата Техас в бездействии на фоне сложившегося кризиса.

«Это вторжение в нашу страну. У нас больше нет границы. <...> Из-за того, что Техас не установил контроль и охрану над границей, Соединенные штаты оказались переполнены нелегальными мигрантами из разных стран», — сказал ведущий.

Ранее, 18 декабря, очередная группа мигрантов, которых губернатор штата Техас Грег Эбботт последнее время отправляет в ключевые города страны, прибыла к резиденции вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне. Так губернатор пытается обратить внимание властей на проблему «вторжения», которую сам вынужден решать «беспрецедентными мерами» для защиты своего штата. Среди них — привлечение нацгвардии для обеспечения высылки прибывших нелегалов обратно и предоставление правоохранителям прав на арест и отправку мигрантов через границу и присваивание статуса наркокартелям Мексики.

Миграционная политика — одна из программных статей американских лидеров. Текущую ситуацию с мигрантами многие критикуют за чрезмерную лояльность, из-за чего потоки мигрантов вышли из-под контроля и наводнили страну беженцами из Колумбии, Доминиканской Республики, Мексики и с Кубы. В июне экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что подобное происходит из-за неукрепленных границ.

Тогда же глава штата Техас Эбботт обвинил президента Джо Байдена и его миграционную политику в смерти как минимум 46 мигрантов, чьи тела были обнаружены в стоявшей в Сан-Антонио фуре. Он заявил, что трагедия с погибшими — результат «смертоносной политики открытых границ».

Сразу после вступления на пост президента США Байден подписал три указа в сфере миграционной политики страны, которые отменяют распоряжения предшественника — Дональда Трампа. Одно из них касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.