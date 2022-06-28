Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти обнаруженных в фуре мигрантов

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт обвинил президента США Джо Байдена и его миграционную политику в смерти как минимум 46 мигрантов, чьи тела были обнаружены в стоявшей в Сан-Антонио фуре. Об этом стало известно в понедельник, 27 июня.

«По меньшей мере 42 человека найдены мертвыми в грузовике, перевозившем мигрантов. Эти смерти связаны с Байденом. Они являются результатом его смертоносной политики открытых границ. Они показывают смертельные последствия его отказа соблюдать закон», — написал Эбботт в Twitter.

По последним данным, около 46 мигрантов погибли в фуре и еще 16 человек, в том числе четверо детей, были доставлены в местные клиники для оказания медицинской помощи, сообщил один из чиновников с места происшествия. Грузовик обнаружили агенты отдела расследований национальной безопасности из подразделения иммиграционной и таможенной службы США, которые специализируются на делах о торговле людьми.

По словам представителя пожарной службы Сан-Антонио, люди были истощены и «горячими на ощупь». В грузовике не было ни малейших признаков воды. Он добавил, что команда обнаружила «груды тел», среди которых не было детей, уточняет The Telegraph.

«В Сан-Антонио погибли около 46 мигрантов. Господи, помилуй их. Они надеялись на лучшую жизнь. Господи, после Ювальде еще и это! Помоги нам!» — написал архиепископ Сан-Антонио Густаво Гарсия-Силлер в Twitter.

Полиция Сан-Антонио сообщила в понедельник вечером, что три человека находятся под стражей. В последние дни в городе было жарко, и в понедельник температура поднялась до 39,4 градусов Цельсия.

Организации, занимающиеся контрабандой, работающие на территории США, иногда перевозят мигрантов в грузовиках и прицепах после того, как уже пересекли границу с Мексикой, чтобы миновать контрольно-пропускные пункты на шоссе.

Эти смерти произошли на фоне всплеска миграции к южной границе США, причем последние сведения Службы таможенного и пограничного контроля США показывают, что число арестов иммигрантов там в мае выросло до самого высокого уровня за всю историю. Согласно итоговым данным, в прошлом месяце было произведено 239 416 арестов на границе с Мексикой, что на 2% больше, чем в апреле, пишет The Washington Post.

Последняя информация свидетельствует о растущем числе прибывающих из таких стран, как Турция, Индия, и другие страны за пределами Западного полушария. Большое число мигрантов из Мексики, Центральной Америки, Кубы и Гаити также продолжало пересекать границу.

Эта трагедия стала одним из самых серьезных инцидентов с мигрантами на территории США после 13 мая 2003 года, когда 19 мигрантов погибли в заднем отсеке грузовика в Южном Техасе. Водитель авто Тайрон Уильямс согласился переправить мигрантов через пограничный контрольно-пропускной пункт за $7500, но не смог включить систему охлаждения грузовика, и температура внутри взлетела до 78,3 градусов Цельсия.

Люди стучали в стены и звали на помощь, а когда водитель наконец открыл двери в Виктории, штат Техас, 19 человек были мертвы от обезвоживания, перегрева и удушья. Позже Уильямс был приговорен к 34 годам тюремного заключения.

В начале июня жители Великобритании возмутились возможным нашествием мигрантов из-за Байдена. Американский президент намерен отправить беженцев в Испанию из-за обострения миграционного кризиса. Вашингтон и Мадрид близки к заключению соответствующего соглашения.

Сразу после вступления на пост президента США Байден подписал три указа в сфере миграционной политики страны, которые отменяют распоряжения предшественника — Дональда Трампа. Одно из них касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.

При этом 4 апреля стали известны результаты опроса, согласно которым большинство американских избирателей винят в миграционном кризисе, разразившемся на границе с Мексикой, Байдена, а не Трампа. Последний придерживался так называемой политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Он выступал за ограничение числа иммигрантов, введение новых процедур их проверки и снижение числа принимаемых беженцев.