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Байден отменил несколько указов Трампа в сфере миграционной политики

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Президент США Джо Байден подписал три указа в сфере миграционной политики страны, которые отменяют распоряжения его предшественника на этом посту Дональда Трампа.

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В частности, как 2 февраля сообщила пресс-служба Белого дома, одно из распоряжений касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.

«Политика моей администрации заключается в уважении целостности семей, желающих въехать в Соединенные Штаты. <…>. Моя администрация будет защищать единство семьи и следить за тем, чтобы дети, въезжающие в Соединенные Штаты, не были разлучены со своими семьями, за исключением самых крайних обстоятельств, когда разлучение явно необходимо для безопасности и благополучия ребенка или требуется по закону», — говорится в документе.

Второй указ касается создания всеобъемлющей региональной базы для устранения причин миграции. Речь в этом распоряжении идет о регулировании процессов миграции в Северной и Центральной Америке, и обеспечении безопасного и упорядоченного рассмотрения дел лиц, ищущих убежища на границе США.

Третье распоряжение направлено на «восстановление веры в иммиграционную систему» США.

«В соответствии с нашим характером как нации возможностей и гостеприимства, важно обеспечить, чтобы наши законы и политика поощряли полное участие иммигрантов, в том числе беженцев, в нашей гражданской жизни», — отмечается в тексте.

В конце января Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив реформы Трампа в сфере страховой медицины и женского здоровья.

Кроме того, 21 января Байден подписал указ об отмене ограничений на въезд в страну жителей нескольких стран Ближнего Востока, пишет «Газета.ру».

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