Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Василий Лановой скончался
Мир
Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля
Мир
Пентагон ушел от ответа о захвате российского ЗРК «Панцирь-С1» в Ливии
Мир
Португалия ограничит поездки своих граждан за границу на две недели
Мир
В США выявили первые случаи заражения «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2
Мир
В МИД оценили возможность зеркальных мер в связи с запретом Литвы на въезд Киркорову
Мир
Вышедший из правящей коалиции Италии Ренци не поддержал Конте
Мир
В Баку сошел оползень и засыпал дорогу
Мир
В США шесть человек погибли при утечке жидкого азота на птицефабрике

Байден отменил нововведения Трампа в сфере медицинского страхования

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив реформы своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа в сфере страховой медицины и женского здоровья.

Неутомимый Джо: как Байден взялся за наследие Трампа
Россия и США добьются контроля над вооружениями и поспорят из-за постсоветского пространства, считают эксперты

Речь идет в том числе об отмененном предыдущей администрацией США льготном медицинском страховании и медицинском обслуживании для пожилых, сообщает CNN в четверг, 28 января.

«Сегодня я подписываю два указа, чтобы отменить урон, нанесенный Трампом … Я не создаю новый закон или меняю в нем что-либо, я лишь возвращаю то, что было», — заявил Байден.

Как заявил президент США, подписывая указы, «в них нет ничего нового, мы лишь восстанавливаем закон о доступном здравоохранении и Medicare (нацпрограмма медстрахования - ред.) к тому состоянию, в котором они были до того, как Трамп стал президентом и внес изменения, которые сделали (программы) недоступными и более трудными для участия в них».

Сразу после состоявшейся 20 января инаугурации Байден подписал ряд указов, отменяющих инициативы Трампа в частности поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals. — Ред.), что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Кроме того, он направил в конгресс законопроект, предусматривающий получение мигрантами американского гражданства.

Помимо этого, Байден подписал указ об отмене запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран. Ограничения снимаются с Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021