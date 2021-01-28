Байден отменил нововведения Трампа в сфере медицинского страхования

Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив реформы своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа в сфере страховой медицины и женского здоровья.

Речь идет в том числе об отмененном предыдущей администрацией США льготном медицинском страховании и медицинском обслуживании для пожилых, сообщает CNN в четверг, 28 января.

«Сегодня я подписываю два указа, чтобы отменить урон, нанесенный Трампом … Я не создаю новый закон или меняю в нем что-либо, я лишь возвращаю то, что было», — заявил Байден.

Как заявил президент США, подписывая указы, «в них нет ничего нового, мы лишь восстанавливаем закон о доступном здравоохранении и Medicare (нацпрограмма медстрахования - ред.) к тому состоянию, в котором они были до того, как Трамп стал президентом и внес изменения, которые сделали (программы) недоступными и более трудными для участия в них».

Сразу после состоявшейся 20 января инаугурации Байден подписал ряд указов, отменяющих инициативы Трампа в частности поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals. — Ред.), что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Кроме того, он направил в конгресс законопроект, предусматривающий получение мигрантами американского гражданства.

Помимо этого, Байден подписал указ об отмене запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран. Ограничения снимаются с Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада.