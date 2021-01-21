Байден отменил запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран

Президент США Джо Байден подписал указ об отмене запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран. Об этом в среду, 20 января, сообщает Reuters.

Таким образом, ограничения снимаются с Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада.

Кроме того, Байден призвал свою администрацию усилить программу DACA, которая защищает от депортации из США иммигрантов, приехавших в страну в детстве.

Практически сразу после вступления в должность в 2017 году экс-президент США Дональд Трамп подписал указ о введении запрета на въезд в страну для граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана при условии, что у них нет семейных связей в Америке.

Позже Трамп подписал новый документ, в котором расширил список стран, подпадающих под ограничения. В него вошли Венесуэла, КНДР, Чад. При этом Ирак и Судан были исключены из списка.

Документ блокировали в разных судебных инстанциях, однако в июле 2018 года Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа.