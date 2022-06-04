Британцы возмутились возможным нашествием мигрантов из-за Байдена

Президент США Джо Байден намерен отправить беженцев в Испанию из-за обострения миграционного кризиса. Вашингтон и Мадрид близки к заключению соответствующего соглашения, известие о котором было раскритиковано читателями британской The Telegraph.

Американская сторона ведет переговоры о возможном переселении иммигрантов, находящихся в настоящее время на американо-мексиканской границе, в Испанию. По данным официальных лиц, близких к переговорному процессу, итоги могут быть объявлены на саммите Америк на следующей неделе, пишет издание в четверг, 2 июня. В статье подчеркивается, что Испания столкнулась с нехваткой рабочей силы.

«Значит, теперь нас наводнят мексиканцы? Здорово. Байден создал свой собственный хаос с мигрантами из-за идиотской политики, и мы все теперь страдаем», — написал в комментарии к статье пользователь Peter Gwynedd

«И вы верите этому идиоту? Одним из его первых действий было — открыть настежь южную границу и впустить людей просто для того, чтобы отменить сделанное [экс-президентом США Дональдом] Трампом. Он марионетка своего левого крыла, и он просто пляшет под их дудку, потому что не способен принять рациональное решение», — добавил Jeffrey Wright.

«Иммиграция из Южной Америки, Центральной Америки всегда была возможна, при условии соблюдения соответствующих требований. Но тут сплошная свалка экономических мигрантов, которые не нужны США. Как они будут рассматриваться!? Времена в Испании, и особенно в Андалусии, становятся тяжелыми», — отметил читатель с ником Annoyed in Europe.

«Я совершенно не понимаю, почему Байден хочет отправить мексиканцев в Европу. Не то чтобы США были крошечной и перенаселенной страной! Кроме того, мексиканцы работают, они занимают все рабочие места, на которые американцы не пойдут (как и британцы). Женщины — дешевые уборщицы, няни и сиделки. Те немногие мексиканцы, с которыми мы имели дело в США, были очень милыми, трудолюбивыми людьми. Им здесь приходится гораздо труднее, чем американским чернокожим. У них, как правило, гораздо лучше трудовая этика. Интересно, что будут делать американцы, когда им придется платить дороже за садовника, уборщицу или уход за детьми?» — написал читатель с ником Carol-Anne Lorraine Abbink.

«Здесь, в Португалии, насколько я могу судить, этнические выходцы из Южной Америки (Бразилия) в основном выполняют такие работы, как уборка, присмотр за пожилыми и т.д. Заработная плата местных жителей очень низкая, но у приезжих, вероятно, еще меньше. Однако трудно сказать наверняка, так как их так мало. Я думаю, что видел, может быть, с полдюжины за два года. Может быть, испанцы думают, у них будет так же», — предположила Liz Hood.

Сразу после вступления на пост президента США Байден подписал три указа в сфере миграционной политики страны, которые отменяют распоряжения предшественника — Дональда Трампа. Одно из них касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.

При этом 4 апреля стали известны результаты опроса, согласно которым большинство американских избирателей винят в миграционном кризисе, разразившемся на границе с Мексикой, Байдена, а не Трампа.

45-й президент США Трамп придерживался так называемой политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Он выступал за ограничение числа иммигрантов, введение новых процедур их проверки и снижение числа принимаемых беженцев.