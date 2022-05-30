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Байдена раскритиковали за неуместный жест во время посещения школы в Техасе

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jim LoScalzo - Pool via CNP
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Президент США Джо Байден показал протестующим неуместный жест во время своего визита 30 мая в начальную школу Ювальде, штат Техас, где в прошлый вторник произошла стрельба.

На кадрах видно, как Джо Байден и его жена Джилл идут мимо толпы недовольных граждан, которые скандируют «Сделай что-нибудь». В ответ на это он показал большой палец и сказал «Мы сделаем», сел в автомобиль и уехал. На зрителей телеканала CBS News на видеохостинге YouTube такой ответ произвел негативное впечатление. Они указали на то, что американский президент был в окружении охраны.

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«Взгляните на всю защиту, которой окружен Байден. Ему не нужно беспокоиться или самому нести ответственность за свою безопасность. Именно такими должны быть все наши школы», — написал Hoodie Gang.

Другой пользователь с ником Bwanar1 отметил, что всё, что американский лидер сделал, уже больше, чем от него требовалось, а «единственное полезное, что он может сделать для государства, так это уйти с поста».

Многие комментаторы упрекали Байдена в том, что он ничего не делает. Другие же указали им на это, что если кто-то считает, что глава Штатов принимает решения в одиночку, то такие люди не знают, как работает их собственное государство.

Во вторник, 24 мая, в начальной школе в Ювалде произошла стрельба. В результате погибло 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной девочке. Убийцу задержали и доставили в отделение.

Ювальд находится в 90 км к востоку от южной границы Мексики и примерно в 12 км к западу от Сан-Антонио. Школу закрыли примерно в 11.43 по местному времени (19.43 мск) после звуков выстрелов.

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