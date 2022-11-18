Губернатор Техаса Эбботт отправил к дому Камалы Харрис еще 50 мигрантов

Очередная группа мигрантов прибыла к резиденции вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне в пятницу, 18 ноября. Видео с прибытием автобуса с полусотней человек разместил в Twitter журналист Бенни Джонсон, отметив, что губернатор штата Техас Грег Эбботт продолжает посылать в Вашингтон беженцев.

Грег Эбботт с начала 2022 года регулярно отправляет нелегальных мигрантов автобусами в ключевые штаты страны: Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию. Так губернатор пытается обратить внимание властей на проблему «вторжения», которую сам вынужден решать «беспрецедентными мерами» для защиты своего штата. Среди них — привлечение нацгвардии для обеспечения высылки прибывших нелегалов обратно и предоставление правоохранителям прав на арест и отправку мигрантов через границу и присваивание статуса наркокартелям Мексики.

В среду, 16 ноября, Эбботт в своем Twitter сообщил, что утром два автобуса с мигрантами из Техаса прибыли в Военно-морскую обсерваторию в Вашингтоне.

«Вице-президент Харрис утверждает, что наша граница безопасна, и отрицает кризис. Мы отправляем мигрантов на задний двор ее резиденции, чтобы призвать администрацию Байдена выполнить свою работу и обезопасить границу», — говорится в посте губернатора.

Защитники иммиграции назвали вывоз мигрантов на автобусе жестокой шуткой, сыгранной с невинными людьми, которые легально находятся в США. Мэр Филадельфии Джим Кенни назвал администрацию Эбботта «жестокой и расистской» за то, что она отправила автобус в город без предупреждения и без плана помощи семьям, когда они прибудут.

«Печально и возмутительно, что правительство, Эбботт и его администрация продолжают проводить свою жестокую и расистскую политику, используя семьи иммигрантов, включая детей, в качестве пешек, чтобы бесстыдно продвигать свою извращенную политическую повестку дня», — приводит его слова портал The Texas Tribune.

Миграционная политика — одна из программных статей американских лидеров. Текущую ситуацию с мигрантами многие критикуют за чрезмерную лояльность, из-за чего потоки мигрантов вышли из-под контроля и наводнили страну беженцами из Колумбии, Доминиканской Республики, Мексики и с Кубы. В июне экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что подобное происходит из-за неукрепленных границ.

Тогда же глава штата Техас Эбботт обвинил президента Джо Байдена и его миграционную политику в смерти как минимум 46 мигрантов, чьи тела были обнаружены в стоявшей в Сан-Антонио фуре. Он заявил, что трагедия с погибшими — результат «смертоносной политики открытых границ».

Сразу после вступления на пост президента США Байден подписал три указа в сфере миграционной политики страны, которые отменяют распоряжения предшественника — Дональда Трампа. Одно из них касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.

При этом 4 апреля стали известны результаты опроса, согласно которым большинство американских избирателей винят в миграционном кризисе, разразившемся на границе с Мексикой, Байдена, а не Трампа. Последний придерживался так называемой политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Он выступал за ограничение числа иммигрантов, введение новых процедур их проверки и снижение числа принимаемых беженцев.