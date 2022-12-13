Задержанного на границе с Косово российского журналиста отпустили

Корреспондента телеканала «Звезда», задержанного сербской полицией во время работы на административной линии с Косово, отпустили. Об этом 13 декабря сообщил телеканал в своем Telegram-канале.

«Произошло недопонимание сторон», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что журналиста во время работы задержала сербская полиция. Корреспондент освещал события, происходящие в регионе на фоне обострения в Косово. Инцидент произошел в городе Рашка вблизи административной линии с Косово и Метохией.

В посольство России в Сербии заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

В августе в Косово задержали российскую журналистку Дарью Асламову, обвинив в шпионаже. После этого она перестала выходить на связь. Позже она рассказала, что вместе с супругом, хорватским журналистом, отправилась снимать репортаж о православных монастырях в Косово. Однако на границе журналистку задержали. После допроса россиянку отпустили.

12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет помогать Белграду отстаивать законные национальные интересы в отношении Косово, опираясь на резолюции Совета Безопасности ООН.

Очередное обострение конфликта между Сербией и непризнанным Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации, заключив, что цель Приштины — изгнать этнических сербов из региона.

С 21 ноября в регионе стали взимать штрафы за сербские номера, а лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики.

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица, хотя по Брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря был арестован косовский полицейский Деян Пантич — этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями так называемого премьер-министра Косово. Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемой возможность отправки спецназа Сербии на территорию Косово. В Белграде ее обвинили в лицемерии.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.