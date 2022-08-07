Задержанная в Косово российская журналистка рассказала о допросе

Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова рассказала о своем задержании в Косово «за шпионаж». Ее слова приводит редакция в воскресенье, 7 августа, в своем Telegram-канале.

Как рассказала журналистка, она вместе с супругом, хорватским журналистом, отправилась снимать репортаж о православных монастырях в Косово. Однако на границе ее паспорт среагировал как «сигнал опасности».

Асламова подчеркнула, что, когда паспорт прогоняли через компьютер, она заметила, что что-то не так.

«Попросили сначала подождать, но паспорт не отдавали, пригласили в комнату», — уточнила она и добавила, что в итоге в этой комнате они провели два часа.

После приехала полицейская машина и им сообщили, что их повезут в Митровицу на допрос.

«Когда приехали в полицию, то стало уже всё серьезно. Было ясно, что они кого-то ждут, — мы увидели двух молодых людей, типичных для спецслужб», — рассказала она.

Допрос длился много часов. Там ее спрашивали о причинах депортации из Молдовы и как она делала интервью с экс-президентом республики Игорем Додоном.

Также ее спрашивали, встречалась ли она с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и депутатом французского парламента Марин ле Пен, а также работала ли на Украине.

Кроме того, Асламову спросили, кто победит в спецоперации по защите Донбасса. Она ответила «однозначно русская армия».

Ранее в этот день глава МВД самопровозглашенного образования Джеляль Швецла заявил, что Дарью Асламову задержали в Косово, обвинив в шпионаже. Позднее она перестала выходить на связь. Несколько часов назад журналистка все-таки сообщила, что с ней всё в порядке.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Косово-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.