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Российскую журналистку задержали в Косово по обвинению в шпионаже

Глава МВД самопровозглашенного Косово заявил о задержании российской журналистки Асламовой
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Фото: radiokp.ru
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Российскую журналистку Дарью Асламову задержали в Косово при попытке въезда в регион, ее обвинили в шпионаже. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил глава МВД самопровозглашенного образования Джеляль Швецла.

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«Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», — сообщил он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом Швецла не привел конкретных фактов и заявлений, которые указывали бы на вину Асламовой. Он лишь заявил, что сама попытка задержанной въехать в Косово после очередного обострения в непризнанном образовании «ясно доказывает русские связи, которые подключила Сербия с целью дестабилизации».

По словам министра, россиянка останется под наблюдением правоохранителей «до выяснения ее намерений».

В свою очередь в издании «Комсомольская правда», где работает Асламова, отметили, что журналистка была в Сербии по заданию редакции. Она должна была подготовить специальный репортаж в связи с эскалацией сербско-косовского конфликта.

Также отмечается, что российская сторона в настоящий момент не располагает информацией о задержании Дарьи Асламовой и ее текущем местонахождении.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

По информации газеты «Данас», на севере частично признанной Республики Косово 31 июля работали сирены воздушной тревоги. Стало известно о блокировке косоварами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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