Косовские власти отпустили российскую журналистку после задержания

Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова вышла на связь с редакцией после задержания и сообщила, где находится. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает сайт kp.ru.

«Журналист «Комсомольской правды» Дарья Асламова вышла на связь с нашей редакцией и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе», — говорится в сообщении издания.

По ее словам, до границы она добралась в четыре утра самостоятельно.

Редакции газеты Дарья рассказала, что после задержания в Косово ей говорили, что ее могут обменять на американцев или выдать на Украину.

Ранее в этот день глава МВД самопровозглашенного образования Джеляль Швецла заявил, что Дарью Асламову задержали в Косово, обвинив в шпионаже. Позднее она перестала выходить на связь.

Отмечается, что россиянка готовила специальный репортаж о росте напряженности между Сербией и Косово по заданию газеты «Комсомольская правда».

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Косово-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.