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Задержанная в Косово российская журналистка перестала выходить на связь

Задержанная в Косово российская журналистка Асламова перестала выходить на связь
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Фото: radiokp.ru
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Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова, задержанная в самопровозглашенном Косово при попытке въезда в регион, перестала выходить на связь. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщается в материале газеты.

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Отмечается, что россиянка готовила специальный репортаж о росте напряженности между Сербией и Косово по заданию газеты «Комсомольская правда».

Накануне глава МВД самопровозглашенного образования Джеляль Швецла заявил, что Дарью Асламову задержали в Косово, обвинив в шпионаже.

По словам чиновника, россиянка останется под наблюдением правоохранителей «до выяснения ее намерений».

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

По информации газеты «Данас», на севере частично признанной Республики Косово 31 июля работали сирены воздушной тревоги. Стало известно о блокировке косоварами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

Косово-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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