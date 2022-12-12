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Конфликт Сербии и Косово. Главное

В Сербии заявили о приближении к точке невозврата с Косово, но Белград не просил помощи Москвы
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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Бывший госсекретарь МИД Сербии Неманья Старович заявил, что ситуация в самопровозглашенном Косово приближается к точке невозврата. По его словам, причиной сложившейся ситуации стали намерения премьер-министра Косово Альбина Курти уничтожить местных сербов с помощью военизированной полиции. «Известия» 12 декабря попытались разобраться, что происходит в Сербии и самопровозглашенной республике.

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Ситуация с автомобильными номерами

Обострение конфликта между Белградом и Приштиной продолжается несколько месяцев. Это связано с требованием властей Косово запретить на территории республики ездить с сербскими автомобильными номерами. Ранее водителям разрешали проводить перерегистрацию, но с 21 ноября началось взимание штрафов за сербские номера. Хотя на севере самопровозглашенного образования — в регионе Косовской Митровицы — в основном проживают сербы. Большинство из них имеют тесные связи с центральной территорией Сербии (работают, учатся, навещают родственников), потому они и используют сербские номера.

Обострение конфликта

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косова вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря был арестован косовский полицейский Деян Пантич, этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в составе полиции Косово и оставил свой пост в Косовска-Митровице из-за запрета на сербские номера. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что арест Пантича стал «жестокой местью и запугиванием» со стороны премьер-министра Косово.

В регионе были зафиксированы три перестрелки. По данным полиции Косово, члены преступных группировок блокировали несколько трасс и открыли огонь по правоохранителям в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

Реакция местных властей и мирового сообщества

Президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Также он обратился к жителям Косово и Метохии с призывом не допускать эскалации в регионе. При этом Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Тогда же «премьер-министр» Косово потребовал до конца дня убрать заградительные сооружения на дорогах Косово. В противном случае, по его словам, будут задействованы полицейские структуры. Премьер обратился не только к сербам, установившим баррикады, но и к натовскому контингенту KFOR.

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемой возможность отправки спецназа Сербии на территорию Косово. Она выразила поддержку специальной миссии Европейского союза в Косово (European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX) и спецпредставителю ЕС по диалогу Белград–Приштина Мирославу Лайчаку.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Вучич не обращался за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину в связи с обострением ситуации в Косово. Он добавил, что Москва «болеет всей душой за то, чтобы эта напряженность быстрее спала».

Мнения экспертов

Профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с «Известиями» сообщила, что с начала российской спецоперации на Украине пространство для маневра Сербии всё больше и больше сужается по Косовскому вопросу.

Первой причиной этого стал отказ Белграда вводить антироссийские санкции. Вторая группа причин заключается в том, что сербский народ массово поддерживает Россию, и в стране растут патриотические настроения. Третьей причиной ухудшения ситуации для Сербии стало то, что Курти на фоне происходящего видит для себя возможность ускорить процедуру по признанию Косова именно в том виде, в котором он это задумал.

Ситуация для Вучича патовая, считает Энтина, потому что ввести войска на территорию Косова и Метохии, не получив массированный обратный ответ от западного сообщества, он не может.

Балканист Олег Бондаренко заявил, что ввод вооруженных полицейских Косово в северную часть города Косовска-Митровица является давлением на Вучича в вопросах введения санкций против России и признания Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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