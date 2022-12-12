В ВШЭ назвали положение Сербии в ситуации с Косово безвыходным

Профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в понедельник, 12 декабря, рассказала «Известиям» о том, какова на данный момент ситуация в Косово, и о положении Белграда в происходящих событиях.

Балканист отметила, что на протяжении последних 10 месяцев пространство для маневра Сербии всё больше и больше сужается по Косовскому вопросу.

«И если еще год назад самой большой трагедией для Белграда было то, что Приштина под управлением [премьер-министра Косова] Альбина Курти фактически манкировала всеми достигнутыми соглашениями, и в какой то степени [президенту Сербии Александру] Вучичу казалось его преимуществом, что албанцы становятся недоговороспособными на фоне сербов, которые всегда демонстрируют конструктив в переговорах как с Приштиной, так и в отношениях с Берлином и Вашингтоном, то с начала СВО ситуация для Белграда изменилась», — подчеркнула Энтина.

Первой причиной этого изменения стал отказ Белграда вводить антироссийские санкции, что, в свою очередь, «развязывает Западу руки», потому что в условиях созданного контекста решение Сербии делает ее уязвимой, если не изгоем для западных стран. Вторая группа причин заключается в том, что сербский народ массово поддерживает Россию, и в стране растут патриотические настроения.



«Потому что для сербов причудливым образом СВО является возможностью на глобальную справедливость, ведь самое несправедливое во всей истории за последние 30 лет они считают то, что Косово фактически отобрано. И это снижает возможность для маневров Вучича — он не может позволить себе на переговорах по статусу Косова и Метохии занять слабую позицию, потому что для него это будет политическим самоубийством», — объяснила эксперт.

Третьей причиной ухудшения ситуации для Сербии стало то, что Курти на фоне происходящего видит для себя возможность ускорить процедуру по признанию Косова именно в том виде, в котором он это задумал, считает Энтина. По ее словам, малоизвестным является то, что Курти — радикально националистически настроенный политик, построивший свою карьеру на баррикадах под лозунгами «Нет переговорам с Белградом!».

«Получается, что в одночасье положение сербов с большого плюса перевернулось в большой минус, и Вучичу реально тяжело, потому что он находится в ситуации шаха и мата. Сейчас Белград находится в практически безвыходном положении», — подчеркнула балканист.

Кроме того, в геометрической прогрессии растут провокации в отношении сербского населения в крае. Сербы в Косове проживают не только в его северной части, но также в анклавах на юге — между албанских сел.

«Их жизни сейчас под угрозой, потому что растет бытовой национализм. Если косовару из села придет в голову повторить неоднократные исторические факты — сжечь сербский дом или избить до смерти сербского ребенка, ему никто не помешает этого сделать и он считает, что имеет на это право», — выразила мнение Энтина.



В этом смысле ситуация для Вучича патовая, считает балканист, потому что ввести войска на территорию Косова и Метохии, не получив массированный обратный ответ от западного сообщества, он не может.

«Он пытается разместить там контингет легальным способом, опираясь на резолюцию СБ ООН 1244, но вероятность того, что это решение будет одобрено ООН и Вашингтоном, стремится к нулю <...> Это последнее, что сделает Вучич, потому что с точки зрения военной, эта миссия обречена, потому как силовое превосходство миротворцев и американцев, у которых одна из крупнейших военных баз в Косово, делает эту операцию абсолютно бессмысленной. Они (сербы — Ред.) окажутся в ситуации, когда они воюют со всеми ресурсами стран-членов НАТО. Если бы речь шла только о том, чтобы подавить косоваров с их ресурсами, то вопросов бы не было», — заключила Энтина.

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что Вучич осудил действия премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти, который угрожал атаковать сербов на баррикадах в северной части региона. Сербский лидер назвал это «попыткой решения сербской проблемы на севере Косово и Метохии». Также президент страны созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово.

Вучич также отметил, что 11 декабря стал самым трудным днем для него на посту президента Сербии. Сербский лидер добавил, что для него и членов совбеза очень важно, чтобы конфликт между сербами и албанцами разрешился мирно и спокойно. Он призвал сербов на севере Косово и Метохии сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Косовский лидер также потребовал до конца дня убрать баррикады на дорогах самопровозглашенной республики. В противном случае, по его словам, будут задействованы полицейские структуры. Премьер обратился не только к сербам, установившим баррикады, но и к натовскому континенту KFOR.

Тогда же стало известно, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

В тот же день бывший госсекретарь МИД Сербии Неманья Старович указал, что ситуация в самопровозглашенном Косово приближается к точке невозврата. Старович отметил, что умышленную «слепоту Запада» можно приравнять к соучастию.

10 декабря на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича по подозрению в терроризме.

Позднее в регионе были зафиксированы три перестрелки. По данным косовской полиции, члены преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в правоохранителей, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

Между тем 9 декабря Вучич сообщил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.