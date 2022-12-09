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Эксперт указал на давление на Вучича в вопросе санкций с помощью Косово

Эксперт Бондаренко: ситуация вокруг Косово является способом давления на Вучича в вопросе санкций против РФ
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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Ввод вооруженных полицейских самопровозглашенной республики Косово в северную часть города Косовска-Митровица является давлением на президента Сербии Александра Вучича. Такое мнение высказал балканист Олег Бондаренко в беседе с «Известиями» 9 декабря.

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«Это инструмент давления на Вучича в очередной раз с целью заставить его присоединиться к общезападной политике во многих вопросах, в том числе в вопросе введения санкций против России, в вопросе признания Косово и так далее», — сказал он.

При этом Бондаренко отметил, что это давление ни к чему не приведет, «разве что может заставить Белград пойти на применение своих вооруженных сил для защиты сербов, проживающих на территории Косово».

Накануне глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил, что власти Сербии допустили возвращение на территорию Косово и Метохии 1 тыс. сотрудников сил безопасности страны в соответствии с п. 4 резолюции 1244 Совета безопасности ООН.

По его словам, это может стать ответом на приезд более 300 полицейских в бронежилетах и с длинноствольным оружием в город Косовска-Митровица. Петкович подчеркнул, что те буквально «оккупировали и блокировали» целый город.

7 декабря министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

Днем ранее появились сообщения о взрывах на севере Косово. Тогда же местная полиция и спецназ вместе с членами избирательной комиссии ворвались в администрации городов Зубин-Поток и Косовска-Митровица.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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