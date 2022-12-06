В Нижневартовске объявлен трехдневный траур после взрыва газа в жилом доме

В Нижневартовске с 7 декабря объявлен трехдневный траур после взрыва газа в жилом доме, в результате которого погибли восемь человек. Об этом во вторник, 6 декабря, «Известиям» сообщил источник в городской думе.

Также начальник ГУ МЧС России по Югре Петр Кугуй сообщил, что спасатели завершат поисковые и аварийные работы на месте обрушения дома до конца суток.

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира вечером 4 декабря. Тогда сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших, из которых пятеро были госпитализированы. Позже число жертв выросло до восьми.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили на следующий день в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО), в качестве основной версии рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона. Взрыв, по данным следствия, произошел во время монтажа газовой горелки к баллону.

Согласно новым версиям, о которых 5 декабря заявил источник «Известий», взрыв мог произойти и в результате механического повреждения баллона, например при неосторожной транспортировке или нарушении правил хранения.

В экстренных службах отметили, что эпицентр происшествия находился на втором этаже здания. При взрыве обрушились все пять этажей одного из подъездов. Также была угроза новых обрушений.

Всего в здании четыре подъезда, дом построили в 1974 году. До взрыва там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.