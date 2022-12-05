Эпицентр взрыва в пятиэтажке Нижневартовска находился на втором этаже здания

Эпицентр взрыва в пятиэтажном жилом доме Нижневартовска находился на втором этаже здания. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Сотрудники экстренных служб обнаружили фрагменты газового баллона, который взорвался на втором этаже.

Собеседник агентства добавил, что изначально пожарные выехали к дому после поступившего вызова о задымлении, в момент их прибытия на место произошел взрыв.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира ранее этим днем, 4 декабря. В результате погибли шесть человек, пострадали девять, из которых пять были госпитализированы. Судьба еще семи остается неизвестной.

В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж. По данным «Известий», дом не был газифицирован, а в одной из квартир обнаружен разгерметизированный баллон. Жильцы могли проводить ремонтные работы.

Глава МЧС Александр Куренков с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).