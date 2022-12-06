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Появились новые версии взрыва газа в Нижневартовске

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Есть две наиболее вероятные причины взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил источник «Известий».

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Он объяснил, что пропан взрывается исключительно при высокой температуре. Это возможно, если газ на протяжении долгого времени смешивался с воздухом до определенной концентрации, а после столкнулся с открытым огнем.

«Не заметить такую концентрацию невозможно. Когда баллон травит, на месте выхода газа образуется изморось заметная», — подчеркнул собеседник.

По его словам, взрыв мог произойти и в результате механического повреждения баллона — например, при неосторожной транспортировке или нарушении правил хранения. Тогда газ выходил бы под давлением, однако для детонации в любом случае необходим контакт с пламенем.

Ранее в этот день в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) сообщили, что в качестве основной версии взрыва в Нижневартовске рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона.

Взрыв, по данным следствия, произошел во время монтажа газовой горелки к баллону.

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира вечером 4 декабря. В результате ЧП погибли шесть человек, еще девять пострадали, из них пятеро госпитализированы. По данным главы департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, двое пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии. Семь человек остаются пропавшими без вести.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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